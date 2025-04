Em Palmas, criminoso investigado em vários estados é preso pela Polícia Federal

da redação

O Núcleo de Polícia Judiciária da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Tocantins, com o apoio das demais forças policiais que compõem a FICCO, cumpriu na manhã desta terça-feira (15/04), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem identificado pelas iniciais V.L.S., de 54 anos.

A ação faz parte da Operação Kéfale, deflagrada pela Polícia Federal (PF) com o objetivo de reprimir uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios.

A operação, coordenada nacionalmente pela FICCO de Pernambuco, contou com o apoio das forças integradas de 11 estados, incluindo o Tocantins. Ao todo, estão sendo cumpridos 60 mandados de prisão preventiva, 49 mandados de busca e apreensão e diversas medidas assecuratórias determinadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipojuca (PE).

Em Palmas, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O mesmo investigado já havia sido alvo de ordens judiciais cumpridas anteriormente nos estados do Mato Grosso, Distrito Federal e Ceará.

O delegado da Polícia Civil do Tocantins, Evaldo Gomes, que compõe a FICCO/TO, ressaltou a relevância da cooperação entre os órgãos de segurança na repressão ao crime organizado. “A operação reforça o compromisso das forças de segurança em agir de forma coordenada contra o crime organizado, que atua de maneira interestadual. O cumprimento do mandado no Tocantins desarticula mais uma parte da estrutura dessa organização criminosa”, destaca.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi recolhido à Unidade Prisional de Palmas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário de Pernambuco.