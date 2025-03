Em Palmas, Polícia Civil prende homem apontado como autor do homicídio de motociclista de aplicativo

da redação

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, 29, equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) efetuaram a prisão de um homem de iniciais J.V.O.M., de 23 anos, apontado como o autor dos disparos de arma de fogo que resultaram na morte do motociclista de aplicativo, Francisco Soares de Sousa, de 35 anos. O crime aconteceu em Taquaralto, na manhã da última quinta-feira, 27. Ele foi capturado em uma residência, onde se escondia desde então, também na região sul da Capital.

O delegado Eduardo Menezes, responsável pelo caso, explica que tão logo a DHPP foi informada sobre o crime, a equipe de plantão compareceu ao local dos fatos, dando início às diligências investigativas, visando encontrar imagens de câmeras de segurança que pudessem ter registrado o crime. Em paralelo, os policiais civis também passaram a ouvir possíveis testemunhas, no sentido de entender a dinâmica dos fatos, identificar os autores, traçando a possível rota de fuga dos mesmos.

Ainda, na quinta-feira, os investigadores conseguiram identificar tanto o autor do crime, quanto o garupa que ocupava a motocicleta utilizada no homicídio.

Prisão

Com base nas investigações, nas primeiras horas da manhã deste sábado, os agentes da 1ª DHPP conseguiram encontrar o paradeiro do autor, o qual estava em uma residência na região Sul de Palmas, onde foi preso ainda em flagrante por homicídio qualificado.

Conduzido até a sede da unidade especializada, o homem foi ouvido pela autoridade policial e, em seguida, submetido aos procedimentos legais cabíveis, e encaminhado à Unidade Penal de Palmas, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Motivação

O delegado Eduardo destaca que o crime teria sido praticado em decorrência de uma brincadeira que a vítima fez com o autor, ao fechar a mangueira de combustível da moto de J.V.O.M. Desse modo, o autor, que também faz corrida por aplicativo, estava transportando um passageiro, quando o veículo subitamente parou no meio do caminho, pelo fato de o dispositivo da gasolina estar fechado.

“Apuramos que o autor descobriu que Francisco teria sido o responsável por causar a pane na moto e então foi tirar satisfações com o mesmo, momento em que efetuou os disparos com uma pistola calibre 380, causando a morte da vítima ainda no local”, disse.

O outro homem, que ocupava a garupa da motocicleta conduzida pelo autor do crime, também foi identificado, ouvido pelo delegado e liberado em seguida, pois ao que tudo indica, ele não tem envolvimento no crime.

O inquérito agora será concluído e remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a realização das providências legais cabíveis.

O delegado Eduardo Menezes destaca o empenho das equipes da 1ª DHPP, que não mediram esforços para identificar, localizar e prender o autor do crime. “Trata-se de um crime gravíssimo, onde um trabalhador foi executado em plena luz do dia, por um motivo banal, que seria uma brincadeira, onde o autor se enfureceu e exigia a cobrança de R$ 10,00, que seria o valor da corrida que perdeu por conta de uma brincadeira, supostamente feita pela vítima. Mas com atuação firme e ininterrupta, as equipes da 1ª DHPP conseguiram elucidar todo o caso e capturar o principal suspeito”, frisou.

O delegado ressalta ainda que o crime, que gerou grande comoção em Palmas, pela maneira como foi praticado, foi esclarecido rapidamente, pois os policiais civis da 1ª DHPP se revezaram a fim de dar uma resposta satisfatória a toda à sociedade. “Isso ressalta a importância do sistema de plantão da unidade de homicídios da Polícia Civil, pois dessa forma, fomos capazes de promover as diligências necessárias à elucidação desse fato”, frisou.