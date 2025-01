Em Palmas, Polícia Civil prende suspeito de homicídio e tráfico de drogas

da redação

Na manhã desta segunda-feira, 27, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas), realizou a operação “Siga-me” para cumprimento de um mandado de prisão contra M.G.M., 40 anos, conhecido como “Zona Sul”. Com o investigado, os policiais localizaram várias porções de cocaína e maconha e, por isso, ele será autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Responsável pelo caso, o delegado Eduardo Menezes detalhou que o suspeito foi identificado após investigações confirmarem seu envolvimento no assassinato de Jucimar Ferreira da Silva, ocorrido em 16 de março de 2024. “As imagens de câmeras de segurança das proximidades demonstraram que o suspeito foi a última pessoa vista com a vítima antes do crime”, informou o delegado.

O corpo de Jucimar foi encontrado em uma área pouco habitada na Arse 152, antiga 1.506 Sul, com um tiro na cabeça. “As apurações indicaram que a vítima se encontrou com o suspeito em um estabelecimento comercial na noite do crime. Os dois saíram juntos do local, mas o suspeito retornou sozinho pouco tempo depois”, acrescentou.

As investigações apontam que o homicídio teria sido motivado por uma dívida envolvendo a compra de entorpecentes. “Zona Sul é conhecido por sua ligação com uma das principais facções criminosas que atuam em Palmas e possui uma extensa ficha criminal. Ele é considerado uma peça-chave no tráfico de drogas da região”, destacou o delegado.

O delegado destacou ainda que a prisão de “Zona Sul” só foi possível graças a um trabalho investigativo minucioso conduzido pela equipe da divisão. Os investigadores precisaram reconstruir os passos da vítima até o momento de sua morte, mesmo com poucas informações iniciais.

“A única certeza que tínhamos era o local de trabalho da vítima. A partir disso, iniciamos um trabalho rigoroso de busca por imagens de câmeras de segurança que comprovassem todo o trajeto percorrido por ele. Foram analisadas inúmeras gravações, e o desafio maior foi identificar locais monitorados e traçar possíveis caminhos baseados em poucas pistas. Foi um processo trabalhoso, mas, no final, conseguimos esclarecer a autoria do crime e oferecer uma resposta à família da vítima e à sociedade”, concluiu.

O suspeito foi conduzido até à 1ª DHPP, onde será ouvido e após passar pelos procedimentos legais, será encaminhado à Unidade Penal de Palmas, onde permanecerá à disposição da Justiça. Caso seja condenado, poderá enfrentar uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão.