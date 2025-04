Em Peixe, tio é preso suspeito de tentar matar sobrinho com golpes de facão

Da redação

Peixe (TO) – Na noite da última quarta-feira, 16 de abril, a Polícia Militar do Tocantins, por meio da equipe da 3ª Companhia do 4º Batalhão, atendeu a uma ocorrência de tentativa de homicídio no setor Aeroporto, no município de Peixe.

Acionadas via telepatrulha, as guarnições deslocaram-se até a Avenida Aeroporto, onde, segundo relatos iniciais, um homem de 48 anos teria agredido o próprio sobrinho, um adolescente de 16 anos, durante um desentendimento familiar. Ambos residem na mesma casa, e, durante a discussão, o autor desferiu golpes com um facão, atingindo a vítima na mão direita, nos dedos e na região da testa, provocando cortes profundos.

No local, os militares localizaram o autor, que não ofereceu resistência à abordagem e confessou o ato. A vítima já havia sido socorrida por uma equipe de emergência e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de Gurupi, onde recebeu atendimento e permanece consciente.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes em Gurupi, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial pelo crime de tentativa de homicídio. A equipe da perícia compareceu ao local na manhã seguinte e localizou a arma utilizada na agressão, um facão, que foi recolhido para os devidos procedimentos legais.

A ação reforça o empenho da Polícia Militar na pronta resposta a ocorrências de violência doméstica e conflitos familiares, com foco na preservação da vida e na responsabilização de autores de crimes graves.