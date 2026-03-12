Ex-prefeito de Cariri do Tocantins morre em acidente na BR-153, próximo a Alvorada

Por Wesley Silas

O ex-prefeito de Cariri do Tocantins, José Gomes, conhecido como “Zé da Máquina”, morreu em um acidente de trânsito na BR-153, no sul do Tocantins, em trecho próximo ao município de Alvorada, durante forte chuva.

De acordo com as primeiras informações, ele conduzia uma caminhonete quando o veículo colidiu na traseira de um caminhão. José Gomes chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.



José Gomes foi prefeito de Cariri do Tocantins entre 2013 e 2016. No pleito seguinte, foi derrotado nas urnas pelo ex-prefeito Júnior Marajó. Autoridades locais e moradores do município manifestaram pesar pela morte do ex-gestor, que marcou presença na vida política da cidade ao longo dos últimos anos.