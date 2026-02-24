Foragido do DF é preso em Cariri ao tentar registrar perda de documentos em delegacia de Cariri

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça do Distrito Federal por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins ao comparecer à 85ª Delegacia de Cariri para registrar um boletim de ocorrência de perda de documentos. A detenção ocorreu na tarde desta terça-feira (24), após consulta policial identificar um mandado de prisão preventiva em aberto.

Por Wesley Silas

A Polícia Civil do Tocantins cumpriu, nesta terça-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra um homem identificado pelas iniciais E.M.M. , de 31 anos, foragido da Justiça do Distrito Federal. Ele é investigado por tráfico de drogas e teve a ordem de prisão expedida pela 1ª Vara de Entorpecentes do DF .

Segundo a delegada Thuanny Falcão, responsável pela 85ª Delegacia de Cariri, o homem procurou a unidade policial para registrar um boletim de ocorrência referente à perda de documentos. Durante o atendimento, foi realizada a verificação dos antecedentes, procedimento padrão em casos de identificação de interessados no registro de ocorrências.

“A consulta apontou a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo sistema judicial do Distrito Federal. Diante disso, foi dado imediato cumprimento à ordem”, explicou a delegada.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado à 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e posteriormente colocado à disposição do Sistema Penal Tocantinense, onde ficará à espera das medidas determinadas pela Justiça.

A delegada reforçou a importância da ação. “A rotina de verificação é essencial para garantir segurança e eficiência no atendimento. A identificação do mandado permitiu retirar de circulação um indivíduo investigado por tráfico de drogas no DF”, destacou.