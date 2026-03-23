Formoso do Araguaia: Governador Wanderlei Barbosa prestigia nesta terça, da inauguração da sede da 1ª Companhia Independente

Por Redação

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) realizará, nesta terça-feira, 24, às 16h30, a solenidade de inauguração da nova sede da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), no município de Formoso do Araguaia. O evento marca a elevação da unidade à condição de Companhia Independente, símbolo de maturidade institucional e reconhecimento de décadas de atuação.

A cerimônia contará com a presença do governador do Estado, Wanderlei Barbosa, acompanhado do Comandante-Geral da PMTO, coronel QOPM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça. A nova estrutura, fruto de um planejamento iniciado com a doação do terreno em 2018, oferece instalações amplas e modernas, com o objetivo de otimizar o atendimento à comunidade e fortalecer a presença policial nos municípios que integram a área de atuação da unidade.

A trajetória da Polícia Militar em Formoso do Araguaia remonta a 1989, com a criação do 3º Pelotão do 4º BPM. Em 2003, a unidade foi elevada à condição de Companhia, ampliando sua relevância regional ao longo dos anos. A inauguração da sede própria consolida os investimentos do Governo do Estado na infraestrutura das forças de segurança, garantindo melhores condições de trabalho aos militares e maior eficiência nas ações de policiamento ostensivo e preventivo.

Serviço

O quê: Solenidade de inauguração da sede da 1ª Companhia Independente da PMTO (1ª CIPM)

Quando: Terça-feira, 24 de março de 2026

Horário: 16h30

Onde: Rua 11, esquina com a Av. Perimetral, Centro, Formoso do Araguaia – TO