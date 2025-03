Grupo é preso suspeito de sequestrar casal na região central do Tocantins

da redação

Na madrugada desta terça-feira, 11, a Polícia Militar prendeu quatro pessoas, com idades entre 19 e 44 anos, envolvidas no crime de extorsão mediante sequestro. O caso ocorreu em Ipueiras e as prisões foram realizadas em Monte do Carmo e Porto Nacional. Na ação policial também foi recuperada uma motocicleta com restrição de furto /roubo.

A equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi até o local onde as vítimas, um homem de 48 anos e duas mulheres, de 60 e 47 anos, foram abandonadas, em Porto Nacional. Segundo as vítimas, por volta das 19h, dois indivíduos armados invadiram sua casa, na cidade de Ipueiras, e anunciaram o assalto. Os suspeitos subtraíram joias e celulares, além de forçar as vítimas a realizarem uma transferência via Pix no valor de R$ 3.000,00. Após o roubo, os criminosos colocaram as vítimas no veículo e seguiram até Porto Nacional. Durante o trajeto, os suspeitos exigiram que uma das vítimas conseguisse com um familiar, uma transferência via Pix no valor de R$25.000,00.

A vítima da extorsão, uma mulher de 30 anos, efetuou a transferência e em seguida, após o pagamento, os suspeitos liberaram em Porto Nacional, sob ameaça de morte, as duas mulheres e o homem que estavam no carro.

Com base nas informações, as equipes policiais empenhadas na ocorrência, localizaram três dos suspeitos na cidades de Monte do Carmo. Eles foram detidos, confessaram o crime e informaram a participação de um quarto envolvido. Com a chegada da equipe policial, o último suspeito tentou fugir pulando o muro, mas foi contido e preso pela equipe policial em Porto Nacional.

Dos suspeitos presos em Monte do Carmo, um tem passagem policial por desacato e o homem detido em Porto Nacional tem antecedentes criminais por roubos. Na ação policial também foi recuperada uma motocicleta com restrição de furto /roubo que foi utilizada pelos criminosos.

Todos os quatro detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Porto Nacional, onde foram autuados em flagrante por. extorsão mediante sequestro.