Gurupi: Traficante que cumpria pena em regime aberto é preso novamente por tráfico de drogas

da redação

Na manhã desta quinta-feira, 6, equipes da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi) cumpriram mandado de busca domiciliar em uma residência no setor João Lisboa, em Gurupi, e prenderam em flagrante um homem de 23 anos.

Com ele foram encontrados meio tablete e três porções pequenas de maconha, um rolo de plástico filme, um frasco de fermento contendo cocaína, um pote de creatina contendo pó branco (supostamente cocaína) e um aparelho celular.

“A 8ª DEIC tomou conhecimento do envolvimento dele com o tráfico de drogas após a prisão de um comparsa e a análise das informações do Auto de Prisão em Flagrante (APF). Com isso, representamos pela busca que foi cumprida hoje”, explicou o delegado Rafael Falcão, titular da Divisão Especializada.

Ainda segundo o delegado, o homem já havia sido condenado por tráfico de drogas e cumpria o final da pena em regime aberto. Por já ser condenado, ele será encaminhado para a Unidade Penal de Cariri onde permanecerá à disposição da justiça.