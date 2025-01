Homem é preso suspeito de atirar em vítima que transitava em rua de Gurupi

da redação

Na manhã desta quarta-feira, 29, policiais civis da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP- Gurupi) deram cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de iniciais P.V.P.C., de 24 anos, o qual é investigado pela prática de crime de homicídio tentado, ocorrido no centro de Gurupi, no último dia 13 de janeiro.

Conforme explica o delegado-chefe da 3ª DHPP, José Júnior, na data do crime, a vítima trafegava em uma motocicleta por uma das ruas mais movimentadas da cidade, quando foi inesperadamente alvejada por um disparo de arma de fogo. Mesmo após ter sido atingida, a vítima conseguiu conduzir sua motocicleta até o Hospital Regional de Gurupi, onde foi atendida, passando, inclusive, por procedimentos cirúrgicos.

Logo após tomar conhecimento dos fatos, a equipe da 3ª DHPP iniciou as diligências que culminaram, inicialmente, na identificação do local exato em que o disparo se originou. Com o aprofundamento das investigações, as equipes da 3ª DHPP também identificaram o autor do tiro que acertou a vítima, cuja prisão ocorreu na data desta quarta-feira.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil descobriu que o disparo foi realizado pelo autor de forma aleatória sem motivo aparente. “Por meio do trabalho investigativo foi possível constatar que não houve qualquer motivação para o crime, uma vez que, de dentro de sua residência, o autor posicionou sua arma e disparou de forma aleatória na vítima que quase foi a óbito”, informou o delegado.

Ao ser capturado, o indivíduo foi conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após a realização das providências legais cabíveis, foi encaminhado à Unidade Penal Regional local, onde deverá aguardar manifestação da Justiça.

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da DHPP – Gurupi reafirma seu compromisso com a sociedade, de não medir esforços para identificar e responsabilizar, de forma célere, os autores de crimes contra a vida na cidade.