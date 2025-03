Homem que decapitou vítima em Chapada de Natividade é condenado a 22 anos de prisão

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) obteve a condenação de Hagaílton Araújo Costa a 22 anos de prisão em regime inicialmente fechado por homicídio qualificado. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Natividade, nessa quinta-feira, 13. Conforme denúncia do Ministério Público, Hagaílton matou Marco Aurélio de Oliveira a facadas no dia 31 de agosto de 2022, em Chapada da Natividade.

Na ocasião, vítima e réu estavam reunidos com amigos, consumindo bebidas alcoólicas, quando se desentenderam. Durante a discussão, Hagaílton tomou a motocicleta de Marco Aurélio sem permissão e o ameaçou de morte. Em seguida, desferiu mais de dez golpes de faca, atingindo o crânio, rosto, pescoço, tórax e braços da vítima, chegando a decapitá-la.

O Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, representada pela promotora de Justiça Renata Rampanelli, e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil (por causa do desentendimento pela motocicleta), e meio cruel (devido à brutalidade do crime e ao intenso sofrimento causado à vítima).

Com a decisão do Júri, o condenado permanecerá preso para o cumprimento da pena, embora ainda possa recorrer da sentença.