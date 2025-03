Homem suspeito de desviar carga de soja em Gurupi e em outras cidades é preso pela polícia civil

da redação

A Polícia Civil de Goiás por meio da DECAR, com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, depois de compartilhamento de informações entre as forças de segurança, no município de Diamantino/MT, deu cumprimento ao mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem investigado pelo crime de apropriação indébita de cargas de soja em grãos. O suspeito é investigado por ter agido em Gurupi e outros estados.

Segundo a polícia, o homem foi indiciado em dois Inquéritos Policiais pela DECAR, sendo um com desvio de carga de soja avaliado em R$ 113.000,00 e o outro avaliado em R$ 130.184,00. Além dos crimes investigados no Estado de Goiás, constatou-se que em 05/02/2023, em Alto Alegre/MA, foi registrada uma ocorrência de apropriação indébita de um caminhão; e, em Gurupi/TO foi registrado uma ocorrência de apropriação indébita de carga de soja, também em nome do preso.

Com informações da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas – DECAR/GO