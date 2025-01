Homem tenta invadir casa do arcebispo de Palmas e morre após levar choque no telhado

O corpo do homem foi visto pelos vizinhos no final da tarde de domingo (26). Uma vizinha relatou que ouviu um barulho vindo da casa do bispo e ao olhar para cima, observou que havia um homem aparentemente desmaiado. Ela ligou para Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem no local, os bombeiros confirmaram a morte.