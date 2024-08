Idoso de 68 anos é resgatado pela Polícia Militar após 36 horas perdido na zona rural de Sandolândia

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros, policiais militares do Tocantins e de Goiás, além de funcionários da propriedade rural. Cães da PM de Goiás também foram utilizados.

Por volta de 21h da última segunda-feira, 29, a guarnição do Destacamento de Polícia Militar em Sandolândia foi acionada para uma ocorrência de desaparecimento de pessoa em uma propriedade rural do município. No local, foi relatado que quatro pessoas estavam realizando serviços de aferição de marcos em duas propriedades vizinhas, quando se separaram em duplas indo em diferentes direções para verificar áreas específicas quando se desencontraram.

Por volta das 20h do mesmo dia, um dos indivíduos chegou à sede da fazenda e relatou que estava com um idoso de 68 anos, quando se perderam. O homem informou que o senhor de 68 anos não conseguia mais caminhar, devido à exaustão e parou para descansar, enquanto ele, que é agrimensor, seguiu em busca de ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e com base nas informações fornecidas iniciou as buscas. Às 23h ainda do mesmo dia, a outra dupla desaparecida chegou à sede da fazenda informando que conseguiu orientação através de um funcionário que trabalhava no campo operando uma colheitadeira. A guarnição de Polícia Militar do Tocantins continuou as buscas pelo idoso, mas não teve sucesso até o amanhecer.

No dia seguinte, terça-feira, 30, a equipe de buscas foi reforçada com o apoio da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do 3º BBM de Gurupi, equipada com Drones de visão térmica. As buscas continuaram até quarta-feira, 31, quando as equipes contaram também com o reforço do GPCÃES do 3º BPM da PMGO de Porangatu, e demais equipes da 7ª CIPM da PMTO, além de funcionários da fazenda montados à cavalo.

Por volta de 15h de quarta-feira, 31, após quase 36 horas do desaparecimento do idoso, a equipe de busca encontrou a vítima que estava desfalecida a cerca de 4 quilômetros do ponto onde havia sido visto pela última vez. A Polícia Militar prestou os primeiros socorros e conduziu o idoso à sede da fazenda, onde foi recepcionado por seus familiares e atendido pela equipe de saúde do município de Sandolândia, sendo encaminhado para atendimento médico logo em seguida.