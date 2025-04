Idoso de 80 anos é preso suspeito de feminicídio contra india

da redação

Na madrugada desta segunda-feira, 14, em um povoado de Goiatins, a Polícia Militar prendeu um homem de 80 anos pelo crime de feminicídio contra sua companheira, uma mulher indígena de 50 anos, com quem mantinha um relacionamento recente. Segundo relato do autor, durante uma discussão, a vítima teria tentado agredi-lo com uma faca, ocasionando um corte em seu dedo. Ele afirma ainda que, após desarmá-la, a mulher pegou um pedaço de madeira e continuou a investida, momento em que ele desferiu golpes de faca, levando a vítima a óbito.

A equipe policial foi acionada por meio de uma denúncia anônima, informando a localização do suspeito, que foi preso sem oferecer resistência. No local, os militares encontraram o corpo da vítima e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime.

A Polícia Militar do Tocantins reforça seu compromisso com o combate à violência, especialmente contra as mulheres, e seguirá atuando com firmeza na proteção dos grupos mais vulneráveis da sociedade.