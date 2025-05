Idoso suspeito de ser pistoleiro e investigado em homicídio no Goiás é preso na zona rural do Tocantins

da redação

Um homem de 71 anos foi preso nesta quinta-feira, 22, na zona rural de Tupirama, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por envolvimento em crime de pistolagem, praticado na cidade de Montividiu do Norte (GO). O investigado também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.

A prisão do indivíduo ocorreu por meio de ação integrada das Polícias Civis do Tocantins e de Goiás. As equipes das Delegacias de Porangatu (GO) e da 50ª DP de Pedro Afonso também deram cumprimento ao mandado de busca domiciliar expedido pela Vara Criminal de Formoso (GO) com autorização também da Vara Criminal de Pedro Afonso.

“O suspeito é investigado pela Polícia Civil de Goiás por pistolagem, por ter executado uma pessoa mediante pagamento, crime ocorrido no dia 31 de agosto de 2018, na cidade de Montividiu do Norte. Por meio do compartilhamento de informações, descobrimos que ele estaria residindo na zona rural de Tupirama e nesta manhã conseguimos localizá-lo e dar cumprimento aos mandados. Como ele estava de posse de um espingarda calibre 20 e munições, sem documentação legal, ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo”, informou o delegado José Antônio da Silva Gomes.

Após ser preso, as Varas Criminais das Comarcas de Formoso (GO) e Pedro Afonso foram comunicadas, e o investigado encaminhado à Unidade Prisional de Guaraí, onde ficará à disposição do Poder Judiciário de Goiás.