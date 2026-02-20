Influencer do “Grau” é denunciado por homicídio qualificado após atropelar mulher em faixa de pedestres em Araguaína

Por Wesley Silas

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou criminalmente Jonatas Rodrigues de Sousa, influenciador digital, pelo atropelamento que resultou na morte de uma mulher em Araguaína, ocorrido em 6 de junho de 2025. Segundo a acusação, ele conduzia uma motocicleta sem habilitação, em velocidade acima da permitida, quando atingiu a vítima na faixa de pedestres e deixou o local sem prestar socorro.

A denúncia foi apresentada pela 4ª Promotoria de Justiça de Araguaína em 23 de janeiro e recebida pelo Judiciário na quinta-feira, 19.

Jonatas foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, por supostamente ter impossibilitado a defesa da vítima e colocado em risco outras pessoas que transitavam na via. Ele também responde pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação ou permissão (artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e por deixar de permanecer no local do acidente (artigo 305 do CTB).

Dolo eventual

O MPTO enquadrou o caso como homicídio com dolo eventual, hipótese em que o condutor, ao adotar conduta considerada perigosa, assume o risco de produzir o resultado morte. Nessa modalidade, a pena é mais elevada e o julgamento ocorre perante o Tribunal do Júri.

Prisão e medidas cautelares

Jonatas Rodrigues de Sousa foi preso no estado do Rio de Janeiro em 9 de fevereiro, após o MPTO obter na Justiça a decretação da prisão preventiva e o bloqueio de seus perfis em redes sociais.

Antes disso, o Ministério Público havia solicitado a prisão preventiva, mas o Judiciário optou por aplicar medidas cautelares diversas, entre elas a proibição de conduzir veículo sem habilitação e de divulgar, nas redes sociais, manobras classificadas como condução perigosa. Diante do descumprimento dessas determinações e da comprovação da violação pelo MPTO, a prisão preventiva foi decretada em 8 de fevereiro.

O Ministério Público já requereu o recambiamento do réu do Rio de Janeiro para o Tocantins.

Atua no processo o promotor de Justiça Daniel José de Oliveira Almeida, responsável pela 4ª Promotoria de Justiça de Araguaína.

Atuação nas redes sociais

Jonatas Rodrigues de Sousa possui grande número de seguidores em plataforma digital, onde se tornou conhecido pela divulgação de manobras perigosas com motocicleta, popularmente chamadas de “grau”. A pedido do MPTO, a Justiça determinou a suspensão do perfil, e a empresa responsável foi notificada para cumprir a decisão.

A vítima

A vítima é Daiana Alves da Silva. Ela foi atropelada em 6 de junho de 2025, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas morreu em 14 de junho, em decorrência dos ferimentos.

Fonte: Ascom MPE