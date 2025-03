Jornalista e ex-prefeito de Almas é preso após jogar dinheiro pela varanda durante operação da PF contra vazamento de decisões

da redação

O jornalista e ex-prefeito de Almas, Goianyr Barbosa de Carvalho, foi preso nesta terça-feira (18) após a Polícia Federal encontrar uma mochila com R$ 22,5 mil em sua casa. O flagrante aconteceu durante buscas da operação que investiga o vazamento de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Goianyr teria jogado o dinheiro pela varanda ao ver a movimentação em sua casa e pensar que fosse um assalto, segundo sua defesa. Durante a mesma operação, o advogado Thiago Marcos Barbosa, filho de Goianyr, foi preso preventivamente e o procurador de Justiça Ricardo Vicente da Silva, do Ministério Público do Tocantins (MPTO), foi alvo de buscas. Thiago era assessor jurídico no gabinete do procurador.

Sobre o dinheiro encontrado na casa de Goianyr, o advogado Zenil Drumond informou que o jornalista foi preso em flagrante por suspeita de lavagem de dinheiro, mas que “não há elementos que comprovem a alegação da polícia”. Em entrevista à TV Anhanguera, ele contou que Goianyr chegou a jogar a mochila com dinheiro pela varanda da casa.

Em nota, o Ministério Público Estadual (MPTO) afirmou que todas as medidas necessárias para atender à determinação do Supremo Tribunal Federal foram adotadas. Além disso, informou que “o servidor citado nas investigações que resultaram na operação da Polícia Federal foi exonerado do cargo nesta data”.