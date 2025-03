Justiça concede liberdade provisória a jornalista e ex-prefeito de Almas após ser alvo de operação da PF

Da redação

O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liberdade provisória para o jornalista e ex-prefeito de Almas, Goianyr Barbosa de Carvalho, na tarde desta quarta-feira (19). O advogado de Goianyr afirmou que o cliente deverá cumprir medidas cautelares e pagar uma fiança de R$ 20 mil. A audiência de custódia foi realizada por um juiz auxiliar do ministro Cristiano Zanin.

Goianyr havia sido preso nesta terça-feira (18) por suspeita de lavagem de dinheiro durante operação da Polícia Federal, após jogar uma mochila com R$ 22,5 mil pela janela de sua casa. O inquérito investiga o vazamento de informações sigilosas no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para sair da cadeia, o jornalista também deverá apresentar o passaporte à polícia e está proibido de deixar o Brasil. Além disso, não poderá manter contato com os investigados na operação Sisamnes. O alvará de soltura será expedido após o pagamento da fiança.

O advogado de Goianyr, Zenil Drummond, afirmou que vai cuidar primeiramente do alvará de soltura e “na instrução processual vai buscar provar a inocência do Goyanir”.

No dia da prisão, o advogado afirmou que o cliente jogou o dinheiro pela varanda ao pensar que estava sendo assaltado. Também disse que a lei brasileira não prevê um limite do valor que a pessoa pode guardar consigo em casa e que a normativa da Receita Federal prevê que quantias a partir de R$ 30 mil devem ser declaradas, mas só no exercício do ano posterior