Ladrão de residência é preso pela PM em Gurupi

da redação

Na noite desta terça-feira, 12, a Equipe de Rádio Patrulha da Área Central do 4º BPM, durante patrulhamento no Jardim Medeiros, conseguiu prender um arrombador de residências em Gurupi. Na busca pessoal nada de ilícito fora encontrado em poder do abordado de 24 anos de idade. No entanto, após buscas na base de dados, os Policiais Militares, com o apoio do Copom – Central de Operações da Polícia Militar, descobriram que havia um Mandado de Prisão pendente de cumprimento, em desfavor do indivíduo que estava sob suspeita.

“O indivíduo vulgo “Quiabo” tem uma vasta ficha criminal por assalto, vários furtos com arrombamento de residências, violência doméstica e até descumprimento de Medida Judicial”, destacou a PM.

Diante da situação, os Patrulheiros do 4° BPM fizeram a devida condução do preso para a 12° CAPC e o colocou à disposição do Poder Judiciário.