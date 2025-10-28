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domingo, 10 maio

Polícia

Ladrões furtam defensivos agrícolas avaliados em R$ 1 milhão em fazenda do Tocantins

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Criminosos invadiram uma fazenda na zona rural de Goiatins, no norte do estado, e furtaram defensivos agrícolas avaliados em mais de R$ 1 milhão. Segundo a Polícia Militar, o furto ocorreu na madrugada desta terça-feira (28).

Segundo a PM, o gerente da fazenda, um homem de 34 anos, compareceu à sede da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar para relatar o crime. Ele informou que, ao chegar ao galpão, encontrou o portão sem o cadeado e constatou que defensivos agrícolas haviam sido subtraídos durante a madrugada.

Entre os itens furtados estão cerca de 800 litros de defensivos agrícolas, além de outros produtos químicos, com valor total avaliado em mais de R$ 1 milhão.

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