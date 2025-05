Latrocínio em Araguaína: Neto é suspeito de matar avó para roubar seu carro

da redação

A Polícia Militar do Tocantins prendeu, na madrugada deste sábado, 4, três indivíduos suspeitos de participação em um crime de latrocínio ocorrido no Setor Tocantins, em Araguaína. A vítima, uma mulher de 59 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência. Entre os detidos está o neto da vítima, um jovem de 20 anos.

A ocorrência teve início por volta das 5h11, após denúncia sobre um veículo abandonado na região da Feirinha. Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) foi deslocada até o local. Após consulta no sistema, os policiais identificaram a proprietária do automóvel e seguiram até o endereço registrado.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a porta entreaberta. No interior do imóvel, localizaram a mulher caída ao solo, com sinais de violência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito. A cena foi isolada e a Polícia Científica realizou a perícia tanto na casa quanto no veículo abandonado.

Durante as diligências, testemunhas relataram que três indivíduos fugiram após colidirem o carro. Com base nas informações repassadas, as equipes da PM localizaram os suspeitos. Um jovem de 19 anos confessou participação no crime e informou que ele, o neto da vítima e um adolescente de 16 anos estiveram na casa durante a madrugada.

Segundo ele, após a vítima se recusar a entregar o veículo, os três a amarraram e a enforcaram. O adolescente foi localizado e confirmou os fatos. O neto da vítima foi preso em Xambioá, onde tentava fugir.

Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Araguaína, onde foram autuados pelo crime de latrocínio — roubo seguido de morte.