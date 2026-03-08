Motorista morre em colisão frontal na BR-153 entre Gurupi e Cariri, no sul do Tocantins

Por Wesley Silas

Um motorista morreu no final da tarde deste domingo (8) em um acidente na BR-153, no trecho entre Gurupi e Cariri do Tocantins. A colisão envolveu um Volkswagen Gol e uma caminhonete Toyota Hilux.

De acordo com informações de um condutor que passou pelo local pouco depois do acidente, o Gol era conduzido por um jovem que apresentava sinais de embriaguez e trafegava em zigue-zague pela rodovia. A caminhonete era dirigida por um idoso que viajava sozinho e transportava várias malas no interior do veículo. Confira as imagens neste link.

Ainda segundo o relato, o Gol teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a Hilux. Com o impacto, o motorista do Gol morreu no local. O condutor da caminhonete sofreu ferimentos, mas conseguiu ser socorrido.

“Passei há pouco tempo pelo local. Era uma Hilux e um Gol. Um senhor de idade seguia sozinho na caminhonete e um rapaz conduzia o Gol. Ele parecia embriagado e fazia zigue-zague na pista. O impacto foi de frente com a Hilux. O motorista do Gol morreu e o senhor da caminhonete ficou ferido”, relatou o motorista que presenciou o cenário logo após a colisão.

As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O caso reforça o alerta sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool e a necessidade de atenção redobrada dos condutores na BR-153, uma das rodovias mais movimentadas do Tocantins.