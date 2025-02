Mulher é assassinada com golpes de faca na zona rural de Peixe

da redação

Uma mulher de 28 anos, identificada como Jackeline Ribeiro, foi assassinada com golpes de faca nesta segunda-feira (24) na zona rural de Peixe. O principal suspeito do crime é seu ex-companheiro e está foragido. Forças de segurança da região estão em patrulhamento para prender o autor do crime.

O corpo da vítima foi encontrada por moradores que passavam pela estrada vicinal e acionaram a polícia. No local, foi apreendida uma faca e um simulacro de arma de fogo. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.

A polícia segue com as diligências para localizá-lo.