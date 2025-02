Mulher é presa em Gurupi suspeita de atacar ex-patrão com golpes de faca

da redação

Uma mulher foi presa em flagrante por uma equipe de rádio patrulha do 4° Batalhão de Polícia Militar de Gurupi na tarde desta sexta-feira(07), após desferir golpes de faca contra seu ex-patrão. De acordo com informações da PM, a suspeita foi até o estabelecimento comercial onde trabalhava para acertar pendências com o ex-empregador. No entanto, ao ser orientada a aguardar, ela pegou uma faca e atacou a vítima.

A Polícia Militar agiu rapidamente, detendo a mulher e encaminhando-a para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil.

Com informações de Jair Inocêncio