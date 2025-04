Mulher é presa suspeita de tentar matar colega de trabalho com golpes de canivete em casa noturna de Gurupi

da redação

Uma tentativa de homicídio ocorreu em uma casa noturna em Gurupi, na tarde deste sábado (5), após uma discussão entre duas mulheres que atuam no ramo do entretenimento adulto. Segundo informações da polícia, o desentendimento entre as duas acabou em violência extrema. Durante a briga, uma das mulheres sacou um canivete e desferiu diversos golpes contra a outra, que ficou gravemente ferida. A vítima foi socorrida às pressas e levada ao Hospital Regional de Gurupi, onde permanece internada em estado gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e conseguiu prender a agressora em flagrante ainda no local do crime. Ela foi conduzida à delegacia de plantão, onde ficará à disposição da Justiça.