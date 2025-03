Mulher foragida da justiça e condenada por tráfico de drogas é presa em Gurupi

da redação

Em Gurupi, na tarde desta quarta-feira, 26, a Polícia Civil do Tocantins, no âmbito da operação Narke, deu cumprimento a mandado de prisão por condenação transitada em julgado, em desfavor de uma mulher de iniciais G.P.A., de 29 anos. Ela foi condenada pela justiça do Mato Grosso, a uma pena de mais de nove anos de prisão por tráfico de drogas.

A ação que resultou na captura da foragida da Comarca de Alto Araguaia (MT), se deu após compartilhamento de informações entre a equipe de investigadores da 8ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (DEIC -Gurupi) e a Polícia Civil do estado vizinho.

“No decorrer das ações da operação Narke, identificamos que essa mulher, que é condenada a nove anos, três meses e 22 anos de cadeia, por tráfico de drogas, estaria trabalhando aqui em Gurupi e, mediante troca de informações com a PC-MT, conseguimos localizar o paradeiro da mesma e dar cumprimento ao mandado de prisão que estava em aberto”, ressalta o delegado-chefe da 8ª DEIC, Rafael Falcão.

Assim, após ser presa, a mulher foi encaminhada a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após a realização do procedimento legais cabíveis, será recolhida a uma das Unidades Prisionais Femininas do Estado, ficando à disposição da Comarca de Alto Araguaia, para onde deve ser recambiada a fim de cumprir a pena a qual foi condenada.