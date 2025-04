Mulher investigada pela PCTO por golpes financeiros mediante fraude espiritual aplicados no Tocantins é presa em Goiás

Polícia Civil do Tocantins segue a procura da mãe dela também golpista

Por Redação

Uma ação conjunta das Polícias Civis do Tocantins e do Distrito Federal resultou na captura de Pamela Nicolete Estefano, de 37 anos, investigada por aplicar golpes financeiros mediante fraude espiritual. A mãe dela, Maria Nicolete, de 63 anos, também investigada pelo mesmo crime, permanece foragida.

Quem tiver informações que possam auxiliar na localização de Maria Nicolete, pode acionar a 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins, por meio dos telefones/WhatsApp: (63) 98118-9091 ou (63) 3474-2155. O sigilo é garantido.

O delegado responsável pelo caso, Gilmar da Silva Oliveira, destaca que após a divulgação das imagens e telefones para denúncia, bem como compartilhamento de informações com as forças de segurança dos estados vizinhos, Pâmela foi capturada em um condomínio na cidade de Águas Lindas de Goiás, onde estava residindo.

A mulher foi capturada pela equipe de policiais civis lotados na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) e no Departamento de Atividades Especiais (DEPATE), ambos da Polícia Civil do Distrito Federal. A ação contou com apoio da Coordenação de Inteligência da PC-DF e da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Dianópolis.

“Após compartilhamento de informações, a equipe conseguiu localizar Pamela, que informou aos policiais que sua mãe está viajando. Por isso, as diligências seguem e qualquer informação que a população tiver pode nos ajudar a encontrá-la”, reforça o delegado.

Relembre o caso

As investigações, conduzidas pela 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins, revelam que mãe e filha se apresentavam como líderes religiosas, conhecidas como “mães de santo”, utilizando vestes típicas, como saias rodadas e turbantes, e induziam as vítimas a entregar grandes quantias de dinheiro para supostos rituais de limpeza espiritual, quebra de maldições e atração de prosperidade.

Em um dos casos, a vítima foi convencida a vender a própria casa e entregou R$ 12 mil às investigadas, acreditando que o valor seria usado temporariamente em um ritual. Em outro episódio, uma mulher transferiu mais de R$ 36 mil após ser persuadida de que isso a protegeria de um feitiço e a faria ganhar na loteria. Após os repasses, as suspeitas desapareceram.

As vítimas registraram boletins de ocorrência e reconheceram as investigadas por meio de fotografias. As contas bancárias utilizadas nos crimes estavam em nome de Pamela Nicolete Estefano.

As investigações também revelam que a dupla já é alvo de outros procedimentos por estelionato, com o mesmo modus operandi. Em 2023, um inquérito foi instaurado na 101ª Delegacia de Polícia de Dianópolis, no sudeste do Estado, para apurar um golpe semelhante, também atribuído a Pamela Nicolete Estefano e sua mãe, Maria Nicolete. Além disso, há registros nos estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul, evidenciando atuação recorrente e articulada das suspeitas.