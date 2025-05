No Tocantins, duas vítimas de abuso sexual são resgatadas durante operação da PF

da redação

Nesta quarta-feira, 14/5, a Polícia Federal deflagrou a Operação Proteção Integral II, que visa combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Estão sendo cumpridos, simultaneamente, 129 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva em todas as unidades da federação, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. Participaram desse esforço conjunto 462 policiais federais e 175 policiais civis.

Durante cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas 47 prisões em flagrante.

No Tocantins, a operação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, além do resgate de duas vítimas de abuso sexual infantil. A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre as identidades das vítimas ou dos envolvidos, preservando o sigilo necessário aos casos que envolvem menores de idade.

A operação busca integrar forças policiais federais e estaduais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, visando a identificação e responsabilização de pessoas que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. A ação também reforça o compromisso dos agentes públicos na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Destaca-se ainda a continuidade do trabalho iniciado na Operação Nacional Proteção Integral I, deflagrada em 12/3/2025, demonstrando o esforço ininterrupto da Polícia Federal na proteção das crianças e dos adolescentes.

Somente em 2025 – entre janeiro e abril – a Polícia Federal cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos da justiça pelo cometimento de crimes sexuais que estavam pendentes de cumprimento demonstrando o comprometimento de todas as áreas da Polícia Federal no combate a esses delitos.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.