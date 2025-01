No Tocantins, PF investiga crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes

da redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9/1), a Operação Strix, com o objetivo de investigar crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento e disseminação de conteúdo sexual infantojuvenil, no município de Porto Nacional/TO.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal do Tocantins. Foram apreendidos aparelhos telefônicos com indícios de armazenamento de material ilícito.

As investigações tiveram origem com a identificação de disseminação de diversos arquivos de abuso sexual infantil compartilhados por cidadão residente no estado do Tocantins.

As investigações continuam com a análise do material apreendido visando atestar a participação do investigado nos crimes e identificar possíveis outras vítimas ou envolvidos.

O investigado poderá responder pelo crime de divulgação pela internet de conteúdo sexual infantil e posse de materiais de mesma natureza.