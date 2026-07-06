Palmas: Homem com extensa ficha criminal morre após tentar atacar militar com faca

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O caso aconteceu na quadra 305 Norte. Segundo a Polícia Militar, o homem tinha diversas passagens por furto, roubo e dois homicídios. Durante patrulhamento na região, uma equipe o encontrou dentro de um imóvel abandonado que, no passado, foi usado como base da corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e levou o homem ao HGP.