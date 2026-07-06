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segunda-feira, 6 julho

Polícia

Palmas: Homem com extensa ficha criminal morre após tentar atacar militar com faca

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Um homem de 32 anos morreu no hospital após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (6), em Palmas.

Segundo apuração da TV Anhanguera, ele teria atacado um policial com uma faca. O militar reagiu e atirou em legítima defesa.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O caso aconteceu na quadra 305 Norte. Segundo a Polícia Militar, o homem tinha diversas passagens por furto, roubo e dois homicídios. Durante patrulhamento na região, uma equipe o encontrou dentro de um imóvel abandonado que, no passado, foi usado como base da corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e levou o homem ao HGP.

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