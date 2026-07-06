Palmas: Homem com extensa ficha criminal morre após tentar atacar militar com faca

da redação
Um homem de 32 anos morreu no hospital após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (6), em Palmas.
Segundo apuração da TV Anhanguera, ele teria atacado um policial com uma faca. O militar reagiu e atirou em legítima defesa.
O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.
O caso aconteceu na quadra 305 Norte. Segundo a Polícia Militar, o homem tinha diversas passagens por furto, roubo e dois homicídios. Durante patrulhamento na região, uma equipe o encontrou dentro de um imóvel abandonado que, no passado, foi usado como base da corporação.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e levou o homem ao HGP.