Palmas: Polícia investiga caso de bebê levado sem vida ao hospital e com marcas de hematomas

Uma bebê de três meses foi levada pelos pais, sem vida, ao Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos, em Palmas, na madrugada desta sexta-feira (22). A Polícia Militar foi chamada à unidade pela equipe médica, que verificou hematomas no rosto, olho e tórax da criança. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou que a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas) está acompanhando as circunstâncias da morte. O corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmas onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

A PM informou que foi chamada por volta de 5h30 da madrugada pela equipe médica do hospital. Segundo a PM, foi relatado que a mãe, uma adolescente de 17 anos, entrou no hospital com a bebê e entregou às enfermeiras.

As profissionais comunicaram à equipe médica que tentaram fazer reanimação, porém, verificaram que a criança já estava sem vida. Os médicos verificaram os hematomas e por isso chamaram a polícia.