PM prende homem com mandado de prisão em aberto por falsificação de bebidas em Gurupi

da redação

A Polícia Militar prendeu um homem, de 22 anos, em cumprimento de mandado de prisão em aberto por adulteração, expedido pela Comarca da cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo.

Durante uma operação na cidade de Gurupi, ao realizar um patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar abordou um homem, e ao consultar no sistema, foi confirmado que o indivíduo condenado pelo artigo 272 do Código Penal (adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício).

No caso específico, o indivíduo estava adulterando cervejas, que supostamente seriam vendidas no carnaval da cidade de Salvador, no Estado da Bahia, e no Estado de São Paulo.

Os policiais conduziram o indivíduo à autoridade competente para as providências cabíveis, onde deu-se cumprimento do referido mandado de prisão.