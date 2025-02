PM prende traficante usando máquinas de cartão para vender drogas em Gurupi

da redação

Na noite desta segunda-feira, 24, por volta das 22h, Equipe de Força Tática do 4° BPM, com o apoio da Equipe de Rádio Patrulha Operacional do 4° BPM, prenderam um indivíduo, de 25 anos, por tráfico de drogas.

A equipe estava em Patrulhamento Especial pelo St. Sol Nascente, quando os policiais perceberam um indivíduo sob fundada suspeita. Diante da constatação, foi procedida a abordagem policial e, na busca pessoal, foram localizadas duas porções de drogas com o abordado, uma de maconha e outra de uma substância análoga à cocaína.

Em seguida, as equipes abordaram um homem e uma mulher, em atitudes suspeitas, na porta de uma casa conhecida, por ser usada para o crime. Após a busca pessoal, mais uma porção de maconha foi encontrada com a mulher abordada.

Em diligências, as equipes encontram em poder do terceiro indivíduo, outros produtos, a saber: duas máquinas de cartão para vendas de drogas, trezentos e sessenta gramas maconha, um smartphone, uma balança de precisão e R$ 755,00 em espécie.

Diante dos fatos, os materiais ilícitos e os indivíduos foram apresentados na 12° Central de Atendimento da Polícia Civil.