Polícia Civil desarticula laboratório clandestino especializado na adulteração de módulos de caminhão

da redação

Nesta sexta-feira, 4, uma ação de combate à criminalidade, deflagrada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR – Araguaína) resultou na desarticulação de um laboratório clandestino voltado à prática de adulteração de módulos de caminhão e na apreensão de diversos itens, que haviam sido furtados em diferentes cidades do Estado.

Comandada pelo delegado-chefe da DRR, Fellipe Crivelaro, a operação Scanner tinha por objetivo dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão em domicílios de pessoas envolvidas com a modalidade criminosa. “Trata-se de uma organização criminosa voltada para a prática de furtos de módulos de caminhão e posterior revenda no mercado paralelo mediante reset de fábrica. Cada módulo custa, em média, R$ 17 mil”, frisou a autoridade policial.

As investigações da Polícia Civil revelaram que os furtos ocorreram em várias cidades do Estado, como Colinas do Tocantins, Pedro Afonso, Araguaína, Wanderlândia, Darcinópolis, Campos Lindos, Luzinópolis, dentre outras.

Durante as ações da Scanner, diversos módulos, computadores e acessórios voltados à adulteração dos equipamentos foram apreendidos e duas pessoas foram conduzidas até a sede da Unidade Especializada onde foram ouvidas e liberadas.

O delegado Fellipe Crivelaro informa que as ações terão continuidade, tendo em vista a existência de outras pessoas envolvidas nas práticas delituosas. “Não resta a menor dúvida que se trata de uma organização criminosa estruturada e especializada na subtração desses módulos de caminhões, que tem um custo elevado. Assim, depois que são furtados, esses equipamentos são manipulados, adulterados e revendidos no mercado paralelo gerando grandes lucros para os autores”, destacou o delegado.