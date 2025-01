Polícia Civil indicia dono de açougue por furtar gado e vender em seu comércio

da redação

Nesta quinta-feira, 16, a Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 106ª Delegacia de Polícia em Aurora do Tocantins, concluiu um inquérito policial e indiciou dois homens, de 39 e 28 anos, pela prática do furto de semoventes ocorrido na zona rural daquele município.

Conforme explica o delegado Lucas Rodrigues, responsável pelo caso, as investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram que um dos envolvidos era proprietário de um açougue na localidade e, com a colaboração de outro indivíduo, realizava a subtração de animais na zona rural, procedendo ao descarne dos animais para posterior transporte e comercialização. O abate dos animais era efetuado com o uso de uma espingarda calibre 22, cuja posse estava em desacordo com a legislação vigente.

“A conduta dos investigados demonstra elevada gravidade, não apenas pela subtração e abate clandestino, mas também pela intenção de comercializar carne bovina sem a devida inspeção e aprovação da vigilância sanitária, colocando em risco a saúde dos consumidores”, destaca a autoridade policial.

A Polícia Civil concluiu que os investigados estão sujeitos às penas pelo crime de furto de semoventes e porte ilegal de arma de fogo, cujas sanções, somadas, podem alcançar até nove anos anos de reclusão. Cabe destacar que os investigados não mantêm mais estabelecimento comercial na cidade desde o início das investigações.

Concluído, agora o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário, com vistas ao Ministério Público, que adotará as medidas legais necessárias ao caso. O delegado Lucas reforça o compromisso da Polícia Civil do Tocantins com a investigação criminal e a responsabilização de autores de todo e qualquer tipo de delito, conforme tipifica a lei.