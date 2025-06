Polícia Civil recupera maquinários agrícolas furtados em Gurupi e identifica suspeito do crime

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 87ª Delegacia de Gurupi, deflagrou na última quinta-feira, 05, uma operação policial que resultou na recuperação de três máquinas agrícolas, avaliadas em aproximadamente R$ 300 mil, e no sequestro de bens adquiridos de forma ilícita no sul do Estado.

Conforme explica a delegada titular da 87ª DP, Eliane Machado, as investigações tiveram início após a Polícia Civil tomar conhecimento do furto de uma máquina agrícola avaliada em R$ 150 mil, ocorrido em março deste ano, em Gurupi. A partir disso, a equipe da 87ª Delegacia realizou diligências e conseguiu localizar o equipamento.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o principal suspeito do crime, então empregado da empresa vítima, utilizou o valor obtido com a venda da máquina para adquirir um veículo avaliado em mais de R$ 100 mil, registrado em nome de um terceiro. No curso das investigações, apurou-se que o mesmo indivíduo também havia subtraído outras duas máquinas da empresa, ainda em 2024, e as vendido no município de Figueirópolis.

Diante das evidências, a equipe policial intensificou as buscas e conseguiu localizar os demais equipamentos, que foram devidamente apreendidos. Verificou-se ainda que, com os recursos oriundos das vendas, o investigado comprou outro veículo, o qual foi dado de presente à então companheira.

Considerando que os bens foram adquiridos com recursos provenientes de atividade criminosa, a delegada Eliane Machado representou pelo sequestro dos veículos e dos valores depositados em conta bancária do investigado. A medida foi deferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Gurupi, e os automóveis foram apreendidos.

O valor total do maquinário recuperado e dos veículos apreendidos soma cerca de meio milhão de reais. Os bens permanecerão à disposição do Poder Judiciário, que definirá sua destinação adequada. O ex-funcionário poderá responder pelos crimes de furto qualificado e lavagem de capitais.

Durante as investigações, os policiais civis da 87ª DP também interceptaram uma mensagem enviada pelo investigado à sua então companheira, por meio de rede social, solicitando que ela se desfizesse de um veículo Chevrolet Onix, a fim de evitar sua apreensão. O automóvel havia sido presenteado por ele com o dinheiro obtido de forma ilícita.

“Essa foi uma ação muito exitosa da equipe da 87ª DP, pois foi possível elucidar um crime complexo, praticado por um ex-funcionário da empresa desde o início de 2024, que obteve um lucro superior a R$ 250 mil. Com a pronta intervenção da Polícia Civil, ele agora responderá judicialmente por furto qualificado e lavagem de capitais, nos termos da lei”, destacou a delegada Eliane Machado.