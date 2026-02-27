Polícia Federal e Forças de segurança apreendem 460 kg de cocaína e desarticulam rota aérea do tráfico em Dueré

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) e a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/PF/TO) apreenderam cerca de 460 quilos de cocaína e prenderam mais um suspeito ligado a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, na zona rural de Dueré, sul do Tocantins.

Por Wesley Silas

A ação é desdobramento da operação iniciada no último fim de semana, dias 21 e 22 de fevereiro de 2026, quando uma aeronave Cessna 210, com prefixo adulterado e modificações estruturais, foi interceptada após pouso clandestino na região. Na ocasião, o piloto foi preso em flagrante.

Após o primeiro flagrante, as equipes mantiveram o cerco tático na área e aprofundaram o trabalho de inteligência para identificar outros integrantes do grupo. No dia 26 de fevereiro, as diligências levaram à localização de um depósito subterrâneo em área de mata fechada, onde a droga estava enterrada.

Com apoio técnico do 4º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins (4º BPM/PMTO), os policiais localizaram o ponto exato do esconderijo e apreenderam aproximadamente 460 quilos de cocaína, quantidade compatível com a capacidade da aeronave interceptada anteriormente.

A operação também resultou na prisão de um segundo investigado, em Colinas do Tocantins. De acordo com as apurações, ele atuaria como operador logístico em solo, responsável pelo transporte e pela ocultação da droga após o desembarque do avião no dia 21 de fevereiro.

Após os procedimentos na Superintendência da Polícia Federal, o preso foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Palmas, onde ficará à disposição da Justiça. Se condenados, os envolvidos podem responder pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e organização criminosa.

A ação foi coordenada pela FICCO/TO e pela DRE/PF/TO, com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Araguaína (AGA/DPF/TO), Delegacia de Polícia Federal em Redenção (RDO/DPF/PA), Força Tática Cães do 4º BPM/PMTO, Agência Local de Inteligência do 14º BPM (ALI/14º BPM/PMTO), Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso (GEFRON/MT) e Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PC/MT).

A FICCO/TO é composta pelas polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Tocantins, atuando de forma integrada no combate a organizações criminosas, com foco em investigação, prevenção e repressão a crimes que afetam a ordem pública.