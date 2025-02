Polícia Federal investiga crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes no Tocantins

da redação

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (14) a “Operação Guardião do Futuro II”, com o objetivo de combater crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento, produção e compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil na internet, em Palmas/TO.

As investigações tiveram início com a identificação material produzido e disponibilizado em rede social.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão e apreendidos objetos de interesse das investigações.

O responsável pelos crimes poderá responder pelo delito de divulgação pela internet de conteúdo sexual infantil, posse e produção de materiais de mesma natureza

O nome da operação se refere ao trabalho da Polícia Federal na proteção e resguardo das crianças e adolescentes.