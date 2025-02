Polícia Militar apreende drogas em Gurupi e prende suspeitos

da redação

Na tarde desta terça-feira, 18, por volta das 16h, no bairro Pedroso, a Equipe de Rádio Patrulha do Sol Nascente, do 4° BPM, logrou êxito e conduziu três indivíduos e apreendeu vários tipos de entorpecentes. A ocorrência iniciou após patrulhamento e abordagem a três pessoas.

A Equipe de Rádio Patrulha localizou, em poder de um dos abordados, numa casa utilizada para crimes, 10 gramas de maconha, 15 gramas de crack e 60 gramas de substância análoga à cocaína. A Equipe de RP encontrou também, R$ 450 em espécie, balança, celulares e embalagens utilizados no tráfico de drogas.

Diante da situação, a Polícia Militar conduziu dois homens e uma mulher para a 12° CAPC – Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi-TO. Destes, um de 19 anos de idade, foi autuado em flagrante por tráfico, permanecendo sob custódia da Polícia Civil e à disposição do Poder Judiciário para o devido processo legal.

Os outros dois, um homem e a mulher, foram arrolados como testemunhas e liberados após o término das oitivas.

Todo o material ilícito foi exibido e determinada a devida apreensão na delegacia.