Polícia procura por suspeito de estuprar mulher e cometer roubo em fazenda no sul do estado

da redação

Uma mulher de 53 anos foi violentada após um homem invadir sua casa e roubar seus pertences na zona rural de Formoso do Araguaia, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava deitada no quarto quando o suspeito entrou no local, anunciou o roubo e depois a levou para o matagal, onde cometeu o estupro.