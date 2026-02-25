PRF apreende quase 700 kg de drogas escondidas em caminhão e prende em Araguaína motorista na BR-153

Carga incluía 610,2 kg de maconha, 88 kg de pasta base de cocaína e 136 comprimidos de anfetamina; motorista saiu de Goiânia com destino ao Norte do país

Por Redação

Na terça-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de drogas e prendeu um homem por tráfico no município de Araguaína/TO.

Por volta das 21 horas e 30 minutos, a equipe PRF realizava comando de fiscalização no km 160 da BR-153, quando deu ordem de parada a um conjunto veicular composto por um caminhão-trator e um semirreboque. Durante os procedimentos, ao solicitar os documentos obrigatórios e determinar o desembarque do condutor, os policiais perceberam forte odor característico de maconha vindo do interior da cabine, além de notarem que o motorista, de 26 anos, apresentava visível nervosismo e agitação.

Questionado se transportava alguma substância ilícita, o condutor entregou espontaneamente uma cartela contendo dois comprimidos de anfetamina (“rebite”). Diante do odor persistente, a equipe iniciou busca minuciosa na cabine (boleia) do caminhão, momento em que o próprio motorista declarou que transportava grande quantidade de drogas.

Durante a fiscalização detalhada, foram localizados 610,2 kg de substância análoga à maconha, 88 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 10 cartelas de anfetamina, totalizando 136 comprimidos. Os ilícitos estavam acondicionados em mochilas e caixas de papelão dentro da cabine.

Em relato aos policiais, o homem informou que saiu de Goiânia/GO com destino a Belém/PA e Imperatriz/MA, onde a entrega seria realizada em um posto de combustível na entrada da cidade maranhense. Segundo ele, a droga teria origem no estado de Santa Catarina. O condutor afirmou que acompanhou o carregamento do veículo e que receberia orientações sobre a entrega por meio de aplicativo de mensagens, não sabendo informar o nome do destinatário. Declarou ainda que tinha conhecimento da existência da droga no caminhão, mas alegou não saber a quantidade exata nem o tipo das substâncias transportadas. Quanto aos comprimidos de anfetamina, afirmou que seriam para consumo próprio.

Diante dos fatos, foi constatado a prática do crime de tráfico de drogas. O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araguaína/TO, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos cabíveis.