STF libera, Edinho Fernandes e Danilo Pinto, suspeitos da Operação Overclean com medidas restritivas

Nesta terça-feira, 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, tomou a decisão de revogar as prisões preventivas de Edinho Fernandes e Danilo Pinto Silva, respectivamente ex-secretário-executivo e ex-servidor da Secretaria de Educação. Fernandes e Silva haviam sido detidos no âmbito da oitava fase da Operação Overclean. Embora liberados, ambos deverão cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega dos passaportes às autoridades competentes e a proibição de manter contato com outros envolvidos na investigação.

Por Wesley Silas

De acordo com Marcus Teles, advogado de defesa dos detidos, os clientes negam qualquer envolvimento nos crimes sob investigação e estão confiantes em comprovar sua inocência ao longo do processo judicial.

A Operação Overclean está focada em desvendar um esquema de corrupção envolvendo o desvio de verbas de emendas parlamentares. Investigações preliminares indicam que um grupo organizado teria manipulado recursos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, pertencente ao Ministério da Integração Nacional, com forte incidência na Bahia. A fraude envolvia supostos contratos superfaturados e redirecionamento de fundos para empresas vinculadas a administrações municipais, resultando na movimentação ilícita de aproximadamente 1,4 bilhão de reais.

Paralelamente, o ministro Nunes Marques analisa um recurso do governador afastado Wanderlei Barbosa, dentro da 2ª Turma do STF. Barbosa, filiado ao partido Republicanos, almeja retornar ao governo do estado após ter sido afastado pelo Superior Tribunal de Justiça na operação Fames-19.

Com informações do Portal CT