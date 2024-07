Sul do estado: Homem é preso após ser flagrado transportando cocaína avaliada em R$ 4 milhões

da redação

Entre os dias 25 e 27 de julho, a Polícia Militar do Tocantins ( COD e 7º CIPM), a Polícia Militar do Mato Grosso (GEFRON e Paranatinga), Polícia Federal e Polícia Militar do Goiás ( COD, 51º BPM, GPT de São Miguel e CPE do 4º CRPM), desencadearam uma Operação Integrada que resultou na prisão de um homem de 34 anos por tráfico de drogas na TO 373, Km 319, na zona rural do município de Araguaçu.

A prisão ocorreu neste sábado, 27, e foi realizada após uma abordagem no veículo FORD/F100, cor vermelha, na divisa entre Tocantins e Goiás, zona rural de Araguaçu-TO. Durante uma busca pessoal e veicular foi confirmado alterações nas características originais do veículo, diante disso a equipe de polícia realizou uma busca minuciosa e foi encontrado 90 tabletes de substância análoga à cocaína, em compartimento secreto, um fundo falso. Com o suspeito ainda foi localizado um celular e R$ 100,00 em espécie.

O suspeito relatou aos policiais que estava apenas transportando, não sabendo quem tinha enviado e quem receberia a substância. Disse ainda que estava vindo da cidade de Água Boa, Estado do Mato Grosso, com destino final a capital Palmas. Ainda de acordo com o condutor, ele receberia a quantia de R$ 10.000,00 ao chegar ao destino. A quantidade de 90 tabletes, perfazendo um total de 96.729 quilogramas de substância psicoativa, equivale de prejuízo ao crime o valor de R$ 4.836.450,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Diante dos fatos o suspeito, a droga, os objetos e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alvorada para procedimento.