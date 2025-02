Sul do Estado: Irmãos matam padrasto com golpes de facão, um foi preso

da redação

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na cidade de Araguaçu, região sul do estado, após matar o padrasto, de 47 anos, com a ajuda do irmão. A equipe da Polícia Militar foi acionada na TO-181, zona rural do município, recebeu informações preliminares de que dois indivíduos, que são irmãos, invadiram a casa da própria mãe armados com uma faca e um facão. Em seguida, iniciaram uma discussão com o padrasto (vítima). Durante o conflito, o padrasto foi atacado com diversos golpes na região da barriga, tórax e nuca. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Diante das informações, os policiais da 7ª Companhia Independente iniciaram diligências e localizaram um dos suspeitos. Durante abordagem, ele confessou a autoria do crime. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 13ª Central da Polícia Civil na cidade de Alvorada, onde teve a prisão foi ratificada pela autoridade policial.

A perícia foi acionada e compareceu ao local do crime. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Gurupi. As buscas seguem em andamento para localizar o segundo suspeito, que permanece foragido. O caso aconteceu nesta terça-feira (11/2).