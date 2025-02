Suspeito de esfaquear homem é encontrado escondido debaixo de cama em Gurupi

da redação

Um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar neste sábado (01), no setor Jardim Sevilha, em Gurupi. De acordo com testemunhas, ele foi encontrado escondido debaixo de uma cama após atacar Darci Ferreira do Rosário com uma faca durante uma discussão em um bar na Vila São José.

O crime ocorreu na tarde de sábado, mas a motivação do ataque ainda não foi esclarecida. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Gurupi, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações médicas, seu estado de saúde é grave, mas ele não corre risco de vida.