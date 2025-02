Suspeito de matar namorado da mãe com golpes de facão em Araguaçu é preso

da redação

A Polícia Civil de Araguaçu efetuou nesta terça-feira, 18, a prisão de um indivíduo de iniciais V. P. L., de 45 anos, apontado como um dos principais suspeitos de matar a golpes de faca, Gilsivan Marques da Silva, de 47 anos. O crime ocorreu no último dia 11 de fevereiro, em uma residência localizada às margens da TO-181.

Conforme explica o delegado-chefe da 91ª DP e responsável pelo caso, Bruno Boaventura, as investigações apontaram que no dia dos fatos, por volta de 22h, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de morte violenta no local, na qual um indivíduo teria foi a óbito após sofrer diversos golpes com arma branca.

No decorrer dos trabalhos investigativos, apurou-se que os irmãos D.C.L. e V. P. L., mataram o companheiro da mãe, Gilsivan Marques da Silva, com golpes de faca e facão por motivos de ciúmes, uma vez que não aceitavam o relacionamento da mãe com a vítima.

Após diligências, ainda no dia do crime, a Polícia Militar prendeu D.C.L., em flagrante, o qual encontra-se recolhido na Unidade Penal Regional de Gurupi. Já V.P.L., se evadiu. “Diante dos fatos representamos pela sua prisão preventiva, a qual contou com parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Araguaçu”, disse o delegado Bruno.

De posse da ordem judicial, os policiais civis intensificaram as diligências e localizaram V.P.L., na zona rural de Araguaçu. Ao ser abordado, o homem não reagiu e foi imediatamente conduzido para a 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Alvorada, local em que foi dado cumprimento de sua prisão preventiva. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi encaminhado a Unidade Regional Penal de Gurupi, onde aguardará manifestação da Justiça.

O delegado Bruno ressalta que o caso teve muita repercussão, uma vez que, segundo o laudo pericial, os autores agiram com extrema violência, atingindo Gilsivan em diversas regiões do corpo, ocasionando até mesmo a evisceração da vítima.

“Com a prisão desse segundo investigado, a Polícia Civil elucida todo o caso que coloca dos dois irmãos apontados como autores desse crime bárbaro à disposição da Justiça, onde devem responder por homicídio qualificado e praticado por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa à vítima”, frisou a autoridade policial.