Três pessoas são presas pela PM por tráfico de drogas em Formoso do Araguaia

da redação

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 24 e 26, e uma mulher, de 23 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Formoso do Araguaia. Policiais militares foram acionados para averiguar uma possível tentativa de roubo, em um estabelecimento comercial. Com informações sobre as características dos suspeitos, os policiais intensificaram o patrulhamento na área do Setor Aliança.

Durante a operação, os policiais militares avistaram um veículo parado na rua com indivíduos ao redor. Ao proceder com a abordagem, um dos suspeitos descartou dois invólucros, contendo substância análoga à maconha, e sacos zíper.

Em um outro local, os policiais avistaram, em uma motocicleta, uma mulher e um indivíduo, que ao notar a presença da equipe de polícia, tentou fugir em alta velocidade, mas foi interceptado.

Ao ser abordado, o suspeito tentou esconder uma sacola contendo três porções de substância análoga à maconha, uma porção de cocaína, sacos zíper, uma arma de pressão e R$ 266,00 em dinheiro.

A mulher tentou fugir a pé, para uma área de mata, sendo flagrada arremessando uma bolsa rosa em um terreno baldio. Ao verificar o conteúdo da bolsa, a equipe encontrou três porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e sacos zíper. A suspeita foi alcançada pelos policiais.

Ao todo, os policiais localizaram com os suspeitos 218 gramas de substância análoga à cocaína; 77 gramas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão; sacos zíper, cinco aparelhos celulares; e R$ 266,00 em espécie.

Os três envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à 12ª CAPC (Central de Atendimento da Polícia Civil), da cidade de Gurupi, ficando à disposição da Justiça.