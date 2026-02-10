Fechar menu
Um dos líderes do CV no Tocantins é preso no Rio de Janeiro durante operação da PC-TO

Polícia Civil do Tocantins captura, no Rio de Janeiro, último chefe de facção responsável por onda de homicídios de 2023 em Palmas

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Palmas (DHPP), prendeu nesta terça-feira, 10, J.M.S.C., conhecido como ‘Galo Cego’. Esta ação é a quinta fase da Operação Gotham City.

O suspeito, um dos responsáveis pela onda de homicídios registrada em 2023 no Tocantins, foi capturado durante uma incursão no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro (RJ). A ação teve o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do RJ. Além da prisão dele, a operação também cumpriu cinco mandados de prisão em Palmas.

‘Galo Cego’ é considerado uma das principais lideranças criminosas do Tocantins e foi diretamente responsável por pelo menos 20 homicídios. Ele era o último dos procurados ainda foragido dentro do contexto da onda de violência de 2023. Ele também é considerado suspeito em outros casos ainda em apuração.

O homem detido está no sistema prisional do Rio de Janeiro, aguardando determinações judiciais. A Polícia Civil do Tocantins informa que irá detalhar a investigação que levou a captura de ‘Galo Cego’ em coletiva de imprensa que ainda será convocada.

 

