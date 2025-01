Prefeita Josi Nunes se posiciona contra mudança do traçado da FIOL

Por Redação

A prefeita de Gurupi e presidente do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Oeste (CODER Sul Centro-Oeste), Josi Nunes, manifestou-se contrária à possível mudança do traçado da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), que está sendo discutida pelo Governo Federal.

De acordo com o projeto original, a FIOL conectará o futuro Porto de Ilhéus (BA) a Figueirópolis (TO), promovendo a integração com os trilhos da Ferrovia Norte-Sul. No entanto, o Governo Federal avalia alterar o último trecho do traçado, direcionando-o para o município de Mara Rosa (GO), a fim de estabelecer ligação direta com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). O projeto original tem cerca de 1.527 km de extensão.

A prefeita Josi Nunes destacou que a permanência do traçado original da FIOL é importante para impulsionar o crescimento econômico dos municípios tocantinenses, especialmente da região Sul, que se beneficiariam diretamente da integração ferroviária.

“A chegada da FIOL ao Tocantins representará uma oportunidade única para dinamizar o desenvolvimento de toda a nossa região. Essa mudança no traçado, caso concretizada, trará grandes prejuízos não apenas para Gurupi, mas para todos os municípios do entorno, que perderão uma importante fonte de geração de empregos e desenvolvimento econômico”, afirmou.

Como presidente do CODER Sul Centro-Oeste, Josi Nunes enfatizou que não medirá esforços para mobilizar apoio e garantir que o traçado original seja mantido. “Vamos nos articular com a bancada federal do Tocantins e outros atores estratégicos para impedir essa alteração. Vamos lutar pela permanência do traçado original da FIOL, pois acreditamos no seu potencial de transformar economicamente a nossa região”, reforçou a prefeita.

O Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Oeste também deve emitir nota oficial nos próximos dias, reiterando o compromisso em defesa do projeto original da FIOL. A articulação de lideranças políticas e institucionais será fundamental para fortalecer esse movimento em favor dos municípios tocantinenses.